Vídeo: Família de Marcinho joga no mar as cinzas do MC

A família de MC Marcinho, que faleceu no último sábado, 26, realizou uma homenagem final em Cabo Frio, na Região dos Lagos Fluminense. Visivelmente emocionados, Mauro e Gisa jogaram as cinzas no músico no mar na tarde desta sexta-feira, 1º. O ícone do funk carioca morreu aos 45 anos vítima de problemas cardíacos.

A escolha pela cidade foi justificada por Mauro ao despejar os restos mortais nas águas da cidade: "O lugar que meu irmão mais amava, onde ele sempre estava de folga, de férias, a gente vinha com a família. Acho mais justo a gente jogar as cinzas dele aqui, em Cabo Frio. É a nossa despedida".