Ramiro e Kelvin se beijam pela 1ª vez em 'Terra e Paixão'

Após vários capítulos entre idas e vindas na 'amizade colorida', Ramiro e Kelvin, interpretados por Amaury Lorenzo e Diego Martins, respectivamente, deram o primeiro 'selinho' em Terra e Paixão, trama do horário nobre da TV Globo escrita por Walcyr Carrasco.



Tal qual a clássica cena do desenho "A Dama e O Vagabundo", da Disney, os personagens apareceram no capítulo desta segunda-feira, 1º, dividindo um prato de macarrão até que seus lábios se encontram.

Kelmiro lovers, O SURTO TÁ LIBERADO #TerraEPaixão pic.twitter.com/DdFFKXyP91 — TV Globo (@tvglobo) September 2, 2023



O encontro inusitado entre o capataz do vilão da Trama, interpretado por Tony Ramos, e o garçom do bar de Cândida, personagem de Susana Vieira, têm despertado a torcida do público desde o início da trama, em maio.