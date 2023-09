Vídeo: Comentarista solta palavrão e surpreende apresentadoras de telejornal

Um momento inusitado ocorreu durante o telejornal 'Conexão GloboNews' na manhã desta segunda-feira, 4: durante uma apresentação do maestro João Carlos Martins, vazou um áudio do comentarista Valdo Cruz proferindo um xingamento: "Filho da p*ta, hein?!". Não se sabe, no entanto, ao que exatamente o jornalista estava se referindo ao dizer a frase.



Segundos depois, a imagem de Leilane Neubarth, Daniela Lima e Camila Bomfim foram colocadas na tela e o misto de espanto e constrangimento pôde ser percebido. Assista!





Valdo Cruz não curtiu muito o maestro #conexãoglobonews pic.twitter.com/7FhBq5Jdos — Ricardo S (@RickSouza) September 4, 2023