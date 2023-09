Justiça bloqueia contas de Galvão Bueno e encontra só R$ 36,87

Nesta terça-feira (5), fãs de Galvão Bueno foram surpreendidos por uma notícia inusitada. O narrador teve as contas bancárias bloqueadas pela justiça de São Paulo, mas valor encontrado foi de apenas R$ 36,87. A ação se deu devido a um processo movido por Alex Reiller de Moraes, antigo sócio de Galvão na vinícola Bueno Wines Itália, que fica na região da Toscana, mas possui representação no Brasil. As informações são do colunista Rogério Gentile, do UOL.



A disputa teve início em 2018, após o rompimento da parceria. A Justiça deu razão a Alex, que exige a retirada de seu nome do quadro societário da empresa. Ele possuía 10% do negócio. Galvão não cumpriu a determinação e sofreu uma multa de R$ 71,5 mil. Como não pagou, teve as contas bloqueadas pelo juiz Marcelo Augusto Oliveira. A empresa Bueno Wines também sofreu bloqueio das contas e valor obtido foi de aproximadamente R$ 51 mil. Cabe recurso contra decisão.



A defesa do narrador alegou que para encerrar a sociedade era preciso pagar uma quantia significativa na Itália, mas sócios não chegaram a um acordo em relação a como seria feito o pagamento. Os advogados de Galvão também contestam o valor da multa, que teria sido calculada "com índices de correção totalmente equivocados, causando prejuízos desproporcionais e ilegais".