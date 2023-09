Vídeo: Em live com Janja, Xuxa se revolta com espectador: 'Idiota e imbecil'

A apresentadora Xuxa Meneghel ofendeu um internauta, nesta terça-feira (5), durante live com a primeira-dama, Janja da Silva, e a Ministra da Saúde, Nísia Trindade. A transmissão tratava da campanha de multivacinação do governo federal, da qual Xuxa é embaixadora.



A apresentadora se revoltou com um espectador que teria questionado os gastos do governo com viagens. “Eu li uma pessoa falando: ‘É bom gastar o dinheiro para viajar’. A gente está falando tão bacana, aí vem uma pessoa idiota, imbecil, falar uma coisa dessas. Então, eu não quero idiotice nem nada. Eu quero que, de uma forma correta e sensata, você, senhor ou senhora, me fale por que você não quer vacinar o seu filho”.



Janja apoiou a fala: “Eu amo você, Xuxa!”



Xuxa ofende internauta em live com Janja: 'Idiota e imbecil'



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/IZ84mwpKyM — Jornal Meia Hora (@meiahora) September 7, 2023