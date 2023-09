Caso Kayky Brito: motorista de app pede ajuda

Sem conseguir trabalhar, o motorista envolvido no acidente com a ator Kayky Brito divulgou um vídeo em suas redes sociais nesta quinta-feira, 7, solicitando ajuda financeira. Diones da Silva disse que não tem dinheiro para consertar o carro e, por isso, segue sem conseguir voltar à rotina.

VEJA: Assim ficou o carro do motorista que atropelou Kayky Brito. Ele explicou que o prejuízo que teve é de cerca de R$ 10 mil. pic.twitter.com/KG0UegrSG1 — CHOQUEI (@choquei) September 7, 2023



Kayky Brito foi atropelado quando atravessava a via para voltar ao quiosque na madrugada do último sábado, 2. O ator foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi constatado politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Responsável pelas investigações, a 16ª DP, da Barra da Tijuca, informou que Diones estava transportando uma passageira e a filha dela quando o acidente aconteceu e não havia consumido bebidas alcóolicas. O motorista também prestou socorro a Kayky.



"Estou gravando esse vídeo em agradecimento a todos pelo carinho, por todos os comentários. Tenho lido todos e sou grato a cada de um de vocês. Tenho vivido dias difíceis, tanto psicologicamente, mentalmente, físico e financeiro. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Mais uma vez obrigado, e continuem orando por mim e pelo Kayky", disse Diones.