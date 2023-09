Aos gritos de 'Ele Não!', Maria Rita encerra show com exaltação à democracia

A cantora Maria Rita abriu nesta quinta-feira, 7, os trabalhos do terceiro dia de 'The Town', festival dos mesmos idealizadores do 'Rock in Rio' e realizado do autódromo de Interlagos, em São Paulo. Misturando samba e jazz, a artista aproveitou o simbolismo de se apresentar no Dia da Independência e exibiu em seu cenário a palavra 'Democracia' em uma projeção que fazia alusão à bandeira nacional.

ELE NÃO É DE NADA! Maria Rita cantando Cara Valente no palco do The Town. #TheTown2023NoMultishow #MariaRitaNoMultishowpic.twitter.com/Cqf9c3JIhl — We In The Crowd (@weinthecrowd) September 7, 2023



O ápice do espetáculo foi durante a canção 'Cara Valente', um de seus principais hits, que encerrou a apresentação. O público utilizou o refrão 'Ele não é de nada' para entoar o grito 'Ele não' que, desde 2018, faz uma clara referência a aversão dos eleitores que rejeitam o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL.