'Tá muito cedo ou posso legalizar?', indaga Ludmilla sobre maconha

Durante show no 'The Town', no autódromo de Interlagos, em São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 7, a cantora Ludmilla fez uma provocação em meio às discursões no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Em referência à maconha, a artista indagou ao público 'Será que está muito cedo ou posso legalizar?', durante a execução do hit 'Verdinha'.Outro ponto que causou comoção do público durante o show foi o momento em que Ludmilla trocou beijos com Brunna Gonçalves, sua esposa, ao fim da canção 'Sintomas de Prazer'. O show também contou com a participação de Lulu Santos, com quem cantou o hit 'Toda forma de amor'.