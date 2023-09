Vídeo: Após lipo, Deolane Bezerra posta comendo hot dog e recebe críticas na web

Nesta sexta-feira (8), Deolane Bezerra dividiu opiniões na internet ao postar no Instagram um vídeo em que aparece saboreando um belíssimo hot dog com refrigerante. A polêmica foi causada porque a advogada ainda está em período de recuperação de uma lipoaspiração realizada no último dia 29.

Após lipo, Deolane Bezerra posta comendo hot dog e recebe críticas na web



Crédito: Reprodução Instagram pic.twitter.com/Sq2drEhGrT — Jornal Meia Hora (@meiahora) September 8, 2023

“Quanto desserviço! Daí depois pega uma infecção e culpa o médico”, disparou uma internauta. “Sem acompanhamento de exercícios físicos e alimentação saudável, não há lipo que dure”, afirmou outra. Mas também houve quem defendesse a advogada. “Pronto, acabou de fazer uma plástica e o povo acha mesmo que tudo está perdido só por causa de um hot dog? Pelo amor, né”, disse uma seguidora. “A lipo é dela, a saúde dela, o dinheiro dela, deixa a mulher fazer o que quiser da própria vida”, comentou mais uma.



