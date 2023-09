Marquezine tem ataque de risos com vídeo de Whindersson sobre 'Besouro Azul'

A atriz Bruna Marquezine teve um ataque de risos com o vídeo mais recente de Whindersson Nunes, "O dia em que assisti Besouro Azul", publicado no Youtube nesta quinta-feira (7). No Instagram, o humorista postou um áudio da conversa que teve com a protagonista do filme, no qual Bruna cai na gargalhada e reclama de dor na barriga de tanto rir.



"VÍDEO NOVOOO, aprovado pela atriz do filme @brunamarquezine. Não entendi muito o que ela falou, mas parece que gostou kkkk. Divirta-se e não esquece de deixar um joinha legal pra mim", escreveu Whindersson na legenda da publicação. Lançado em agosto, o filme Besouro Azul, da DC Comics, marca a estréia de Bruna Marquezine em Hollywood.