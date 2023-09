Gkay leva tombo em evento de moda em Nova Iorque

Nesta segunda-feira (11), a influenciadora Gkay levou um tombo durante evento da Semana de Moda de Nova Iorque, que acontece de 7 a 13 deste mês. A famosa posava para fotógrafos na entrada de um desfile quando perdeu o equilíbrio e caiu em um canteiro.



Em seu Instagram, Gkay postou o vídeo do incidente e fez graça com a situação. “Quem vê close, não vê queda”, escreveu na legenda. Nos comentários, os fãs entraram na brincadeira: "Queda mais chique, segurou no sorriso e foi", escreveu um seguidor. “Pelo menos todo mundo olhou para você, amiga”, disse outro. "Melhor do que cair na elegância é se erguer na dignidade", elogiou mais um.