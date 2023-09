Nesta segunda-feira (11), Jojo Todynho anunciou que pretende adotar uma criança de Luanda, capital da Angola. Em viagem ao país africano no feriado prolongado de 7 de setembro, a cantora conheceu um menino chamado Francisco, por quem revelou ter se apaixonado à primeira vista. O encontro aconteceu durante uma homenagem que Jojo estava recebendo na cidade, devido a ações sociais promovidas no Brasil.



"Fui para um propósito que era o intercolegial, que acabou sendo adiado, mas o propósito foi bem melhor do que eu imaginava. Fui convidada para participar de uma ação, me convidaram para ser madrinha porque acompanham as minhas ações sociais no Brasil", explicou a famosa em seu Instagram.



A cantora prosseguiu: "Fui visitar uma escola e fizemos doações de materiais didáticos para eles (...). O menino que veio me homenagear era o Francisco. Eu estava tão empolgada olhando para outras crianças, que não prestei atenção que ele estava lendo de frente, estava de costas para mim. Quando o professor acertou ele e o colocou de frente para mim, foi surreal. Olhei para ele e falei: 'Esse menino é meu filho'. O olho dele brilhava quando ele falava para mim. Foi uma conexão diferente, não tem explicação", contou.

Jojo Todynho vai tentar adotar criança que conheceu em Angola



Jojo afirmou que irá entrar em contato com a família do menino para tentar realizar a adoção e trazê-lo para o Brasil. "Vou ver uma forma, se a família autorizar eu trazer ele para cá, de eu continuar ajudando a família dele lá. Mas, agora, é orar, deixar as coisas acontecerem. Estou com muita esperança", concluiu.

