Vídeo: Péricles atende fã e canta com passageiros em voo

Uma jovem não conseguiu conter a emoção ao notar estar no mesmo voo que seu ídolo: o cantor Péricles. E para atrair a atenção dele, resolveu cantar um dos grandes sucessos do artista, a música "Até que durou". O plano deu certo e Péricles retribuiu o carinho soltando a voz junto com os passageiros a bordo.



'Esse foi um dos melhores dias da minha vida', disse a fã em vídeo postado no Instagram nesta terça-feira (12). O registro viralizou e foi compartilhado pelo próprio Péricles em suas redes sociais. “Obrigado pelo carinho @brunahrieth! Sempre muito bom encontrar vocês, meu povo”. Assista!

Péricles atende fã e canta com passageiros em voo



Crédito: Reprodução Instagram/@brunahrieth pic.twitter.com/zNmLZtDerp — Jornal Meia Hora (@meiahora) September 13, 2023