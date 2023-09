O modelo Yuri Meirelles é o primeiro peão confirmado no elenco de “A Fazenda 15”. A informação foi revelada pela Record TV na manhã desta quinta-feira (14). Yuri ficou conhecido por interpretar o affair de Anitta que recebe sexo oral no clipe de “Funk Rave”.



“E aí gente, tudo bem? Sou Yuri Meirelles, tenho 22 anos, nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, sou empresário, modelo, participei de alguns clipes com Anitta, estou aqui, espero conhecer uma galera maneira lá, fazer novas amizades, vou aproveitar cada momento, me divertir, vou jogar e, se Deus quiser, sair com o prêmio”, disse o modelo em vídeo de apresentação divulgado pela emissora.



Os participantes do programa serão apresentados ao longo do dia. Serão 18 peões na sede e outros oito disputando vaga por meio de votação popular. Após a definição, jogo terá início com 22 participantes. O prêmio para o vencedor é de R$ 1,5 milhão.

Record anuncia primeiro participante de 'A Fazenda 15'



