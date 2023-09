Record confirma jornalista polêmica, filha de pagodeiro e ex-presidiário em 'A Fazenda 15'

A Record TV revelou, na manhã desta quinta-feira (14), mais três integrantes do elenco de “A Fazenda 15”. Após a confirmação do modelo Yuri Meirelles, a emissora anunciou a participação da jornalista Rachel Sheherazade, da cantora Lily Nobre e do ex-vocalista do Twister, Sander Meca



Famosa por opiniões fortes e muitas vezes polêmicas, Rachel Sheherazade ancorou o principal telejornal do SBT em horário nobre. Ela também comandou o jornal da manhã, líder de audiência da rádio Jovem Pan, além de ter atuado como repórter nas redes Record e Globo.



Lily Nobre é filha do pagodeiro Dudu Nobre e da dançarina Adriana Bombom. Ela tem 20 anos e ficou conhecida pelo meme ‘esquecidas no churrasco’, que envolveu também a irmã, Thalita. A cantora aposta no trap, estilo oriundo do rap, para deslanchar na carreira musical.



Já o cantor Sander Meca liderou a boyband Twister, que fez sucesso no início dos anos 2000 e vendeu 300 mil cópias de discos. Sua carreira é cheia de altos e baixos. Em 2003, logo após o término da banda, ele foi condenado por tráfico de drogas e ficou preso até 2005. Hoje, com 40 anos, celebra ter se livrado das drogas.



Os participantes do programa estão sendo apresentados pela Record ao longo do dia. Serão 18 peões na sede e outros oito disputando vaga por meio de votação popular. Após a definição, jogo terá início com 22 participantes. O prêmio para o vencedor é de R$ 1,5 milhão.