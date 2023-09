Vídeo: Zeca Camargo é flagrado como DJ em bar com couvert de R$ 10

Zeca Camargo, apresentador do Melhor da Noite, da Band, viralizou na web no último domingo (17), ao aparecer em um vídeo como DJ em um bar em Fortaleza, Ceará.



Na manhã desta segunda-feira (18), Zeca postou o momento nas redes sociais e "agradeceu" por ter viralizado e se tornar um meme. "Como começar a semana n° 522: virando meme em Fortaleza! Obrigado", escreveu o apresentador.



O valor cobrado pelo couvert artístico do estabelecimento também chamou a atenção. Em uma placa, havia o aviso: “Você curtiu esse rolê e quer que ele continue a existir? Contribua com o couvert artístico”, e logo em seguida havia o valor que era de R$10 por pessoa. Assista o vídeo:

Zeca Camargo é flagrado como DJ num bar em Fortaleza.



