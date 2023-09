Neste domingo (17), um tronco de duas toneladas e 25 metros de altura tombou durante os festejos do padroeiro São Vicente de Paula, na cidade de Barbalha, no Ceará. O acidente aconteceu na cerimônia de hasteamento do Pau da Bandeira, tradicional entre os fiéis. O evento acontece há 16 anos. Não houve feridos, mas a fiação da rede elétrica foi danificada e parte do município ficou sem luz. Um carro de som também foi atingido. As informações são do jornal Diário do Nordeste.