Vídeo: Jojo Todynho desabafa sobre efeitos colaterais da bariátrica

Nesta terça-feira (19), a cantora Jojo Todynho usou as redes sociais para desabar sobre os efeitos colaterais que está sentindo após ter realizado, no início de agosto, uma cirurgia bariátrica para redução do estômago. Ela revelou estar sofrendo com enjoos recorrentes e suspeita que a causa seja uma de sua comidas favoritas: ovo.



"A vida de uma bariátrica não é fácil, muita luta. Eu tô assim ultimamente, mas foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu estou achando que isso é por causa do ovo. Toda vez que eu como tenho essa sensação. Eu estou arrasada. Vocês sabem que minha comida favorita é arroz, feijão, ovo e batata frita. Mas eu acho que é o ovo mexido, algo mais específico", explicou nos stories do Instagram.



A influenciadora, que não pretende parar de comer o alimento, afirmou que continuará a investigação: "Vamos ver, ovo não pode sair da minha vida, porque como eu vou virar dublê de Gracyanne?", brincou, se referindo à musa fitness esposa do cantor Belo.

Jojo Todynho desabafa sobre efeitos colaterais da bariátrica



