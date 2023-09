Cantor de funk surpreende com tatuagem nas nádegas; veja o resultado

Conhecido por músicas como Gol Bolinha, Dom Dom Dom e Dingo Bells, MC Pedrinho usou o Instagram para apresentar suas novas tatuagens. E para surpresa dos fãs, o local escolhido pelo famoso foi a região das nádegas. “Terminando alguns rabiscos”, escreveu o funkeiro na legenda da postagem.

Na nádega esquerda, o desenho foi o das 'máscaras do teatro', adaptadas ao rosto do cantor. Na direita, a frase Funk Star (Estrela do Funk). O MC recebeu anestesia geral de uma equipe médica especializada para realizar o procedimento



"Pronto! Agora vocês esquecem a tatuagem de Anitta e focam no Pedro", brincou uma seguidora. "Tem que usar fio dental pra mostrar", comentou outra pessoa. "Pelo visto não estava brincando quando disse que ia fechar o corpo", afirmou mais uma fã.

Veja o resultado: