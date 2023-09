Morre cachorra Estopinha, pet influencer mais famosa do Brasil

Cachorra Estopinha, primeira e mais famosa pet influencer do Brasil, morreu, nesta quarta-feira (20), aos 14 anos. A notícia foi confirmada pelo tutor Alexandre Rossi, especialista em comportamento animal que possui um quadro sobre pets no programa "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo.



"Estopimha se foi... Dormimos juntinhos e ela estava sem dor. Isso era o mais importante pra mim. Recebeu cuidados durante a noite e pôde descansar na minha cama com todo o carinho que eu podia dar. Mesmo assim, estou muito mal. Uma parte de mim foi destruída", escreveu Alexandre em postagem no Instagram.

Estopinha, uma cadela sem raça definida, foi adotada pelo tutor em 2009, quando tinha apenas um ano, após duas famílias a devolveram ao abrigo de animais por "mau comportamento". Alexandre, também conhecido como “Doutor Pet”, resolveu estão adestrá-la e provou ser possível cuidar de bichinhos mais “bagunceiros”.

Além de aparecer no "Encontro", Estopinha, junto com seu inseparável tutor, participou de inúmeros quadros na TV, como o “Desafio Pet”, do programa da Eliana, no SBT, e “Missão Pet”, exibido na NatGeo. No perfil de Alexandre no Instagram, que conta com mais de 1,4 mi de seguidores, ela era figurinha fácil. Os registros nas redes sociais e idas à TV fizeram a cachorra conquistar o Brasil e virar uma estrela. Ela inclusive tinha perfil próprio, com mais de 770 mil seguidores.



A pet influencer, considerada idosa, estava doente desde a semana passada. Uma infecção na unha apresentou complicações e Estopinha precisou ser internada. Nos últimos dias, Alexandre vinha postando a luta pela recuperação da cadelinha, que acabou não resistindo. "Foram 14 anos de convívio intenso e muito amor, aventura e travessuras. Valeu cada segundo com ela. Obrigado pelo carinho de vcs todos.", escreveu Alexandre.