Vídeo: Luan Santana salva cinegrafista de cair do palco

Em show realizado nesta quarta (20), no Paraná, o cantor Luan Santana agiu rápido para impedir que um cinegrafista caísse do palco. Durante a música "Deus É Muito Bom", o profissional caminhava de costas filmando o cantor e não percebeu que a plataforma iria acabar. Atento, Luan conseguiu segurá-lo a tempo. O cameraman ainda caiu, mas em cima do palco, evitando assim qualquer lesão mais séria. Assista!

Luan Santana salva cinegrafista de cair do palco



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/R0okKjCQjX — Jornal Meia Hora (@meiahora) September 21, 2023