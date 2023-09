Motorista que atropelou Kayky Brito revela que já rejeitou mais de R$ 500 mil em publicidade, assista!

Após sofrer críticas nas redes sociais, o motorista Diones Coelho da Silva, que atropelou o ator Kayky Brito, resolveu desabafar em vídeo postado no Instagram. Internautas questionaram a recente aquisição do selo de verificação para seu perfil e insinuaram que ele estava em busca de "fama". Diones explicou que foi a forma encontrada para proteger as pessoas de perfis falsos que pediam doações em seu nome. E para provar que não está interessado em ganhar notoriedade em cima do caso, revelou já ter rejeitado mais de R$ 500 mil em propostas de publicidade.



"Tenho recebido alguns comentários relacionados ao selo do Instagram, que agora estou verificado, essas coisas. Mas o motivo disso, que até me orientaram, era porque estavam criando 'fakes' do meu Instagram e pedindo dinheiro, se aproveitando da situação [...]. Meu coração não está em dinheiro, não é isso que me move, não é isso que vim buscar aqui. Eu já rejeitei mais de R$ 500 mil esses dias, de propostas de colocar link nos stories, de publicação de jogos, de apostas", contou.



Diones falou também sobre sua torcida pela recuperação de Kayky e afirmou estar constantemente em contato com a irmã do ator, Sthefany Brito, para saber de notícias. "Vamos continuar em oração para que ele saia dessa. Que ele volte para sua família, que esse é o desejo do meu coração", disse.



O atropelamento aconteceu na madrugada do sábado (2), na altura do Posto 6 da praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Investigações revelaram que Diones não havia consumido álcool e trafegava dentro da velocidade permitida. À polícia, o motorista falou que o ator “cruzou à pista repentinamente correndo” e que não teve tempo de desviar.

Motorista que atropelou Kayky Brito revela que já rejeitou mais de R$ 500 mil em publicidade



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/bd1k9kfFeG — Jornal Meia Hora (@meiahora) September 21, 2023