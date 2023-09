Mulher Melão posa nua com 50kg de maconha

Nesta quinta-feira (21), Renata Frisson, a Mulher Melão, surpreendeu os fãs ao divulgar um ensaio em que posa nua com 50kg de maconha. As fotos foram feitas durante recente viagem ao Uruguai, país onde a erva é legalizada. A modelo fez questão de ressaltar a importância do uso medicinal da cannabis.



"Tenho gente na família que precisa usar o canabidiol. Minha secretária passou a usar o óleo e teve melhora na ansiedade e na pressão arterial. Ela vivia parando em hospital. É preciso que mais gente tenha acesso a isso. É preciso mostrar como tem funcionado em vários casos, evitando o uso contínuo dos remédios tarja preta. Estou fazendo a minha parte. Melão faz bem para a pele e a planta para a saúde. Se for preciso, agora sou a Mulher Cannabis", escreveu na postagem em seu perfil no Instagram.