Vídeo: Criticada por não emagrecer após bariátrica, Jojo Todynho detona seguidora

Jojo Todynho ficou furiosa, nesta quinta-feira (21), com uma pessoa que criticou o fato dela ainda não ter emagrecido após a cirurgia bariátrica, realizada no fim de agosto. A famosa publicou um print nos stories do Instagram com o comentário da seguidora. "Ela fez a bariátrica, mas não emagreceu ainda".



A resposta foi curta e grossa: "Sim, ignorante. Bariátrica não é lipo. Vai ler sobre em vez de falar besteira. Está sem obra, né? Só pode". Na sequência, a mulher se explicou. "Pensei que tinha mandado para a minha amiga que também fez, mas mandei para você. Foi errado, foi mal. Não comentei como crítica".



Jojo publicou ainda um vídeo para desabafar sobre a situação. “Quero dar um conselho a todos vocês. Removam a venda dos olhos e a ignorância da mente e, antes de falar qualquer coisa, informem-se para evitar passar por situações constrangedoras. Essa foi a segunda hoje. Depois dizem que sou rude, mas não dá para lidar com a ignorância. Misericórdia”. Assista!

