Ana Castela se pronuncia após término do namoro com Gustavo Mioto

A cantora Ana Castela usou seu perfil no Instagram para se pronunciar sobre o fim do namoro com Gustavo Mioto. No início da tarde desta segunda-feira (25), o cantor já havia confirmado o término do relacionamento.



"Como todos já sabem, eu e o Gu não estamos mais juntos! Peço que tenham respeito, não é um momento fácil para nenhum dos dois. O Gu é maravilhoso, sem igual, ele me ensinou a amar de novo. É aquela pessoa que você quer ter por perto em todos os momentos. E em nenhum momento foi marketing, por aqui só teve e ainda tem muito amor, foi verdadeiro. Não sabemos do nosso futuro, então vou orar e pedir para Deus iluminar nossos caminhos, e espero que no futuro esses caminhos se cruzem de novo", escreveu a boiadeira em um story.