Dia nacional do término? Mais uma famosa anuncia separação; saiba qual

O amor não está no ar entre os famosos nesta segunda-feira (25). Após o anúncio da separação de Sandy e Lucas Lima e de Ana Castela e Gustavo Mioto, chegou a vez da cantora Paula Fernandes vir a público para confirmar o término do relacionamento de quatro anos com o empresário Rony Cecconello.



“Em respeito a todas as pessoas que me querem bem, preciso compartilhar com vocês que o meu relacionamento chegou ao fim. Agradeço o carinho de todos e peço que respeitem este meu momento. Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas, porque eu sou amor, sou feita de amor. Eu sigo adiante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo para mim”. escreveu Paula no Instagram.



Na web, alguns internautas já brincam: "Será 25 de setembro o Dia Nacional do Término de Famosos?"