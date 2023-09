Mãe de Guimê expõe traição de Lexa: 'Meu filho é corno há dois anos'

Logo após o anúncio do término do casamento de Lexa e MC Guimê, na última quinta-feira (21), rumores sobre uma suposta traição da cantora com um de seus bailarinos começaram a surgir na web. Em mais um capítulo do caso, a mãe biológica de Guimê, Maria Cristina Amaral, resolveu quebrar o silêncio e expôs a ex-nora. "Meu filho é corno há dois anos. Há dois anos. Não é que deu [traiu], ela dá. É corriqueiramente. Soube tudo agora", disse ao colunista Leo Dias, que revelou o desabafo de Maria no programa Fofocalizando, do SBT, na tarde desta terça-feira (26).