Vídeo inédito revela reação de motorista ao atropelar Kayky Brito; assista

Um vídeo inédito divulgado nesta quarta-feira (27), pela TV Globo, mostra o exato momento em que o motorista de aplicativo, Diones Coelho da Silva, atropela o ator Kayky Brito, no dia 2 de setembro, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. As imagens, registradas por uma câmera instalada dentro do carro, revelam a preocupação do condutor. Assim que ocorre o acidente, a passageira pergunta se o motorista está bem, que prontamente responde: “Eu tô, mas o cara…”. Em seguida, ele desce do veículo para socorrer a vítima.



Diones dirigia um Fiat Cronos e, segundo relatório da polícia, estava a cerca de 48km/h, abaixo da velocidade máxima permitida na Avenida Lúcio Costa, que é de 70km/h. De acordo com o delegado Ângelo Lages, o motorista não responderá por qualquer crime, já que também ficou constatado que ele não havia consumido álcool ou qualquer outra droga e prestou socorro.



Internado desde o dia do acidente, Kayky recebeu alta na última sexta-feira (22).

Vídeo inédito revela reação de motorista ao atropelar Kayky Brito



