Atriz se pronuncia após ser apontada como pivô da separação de Sandy

Apontada como pivô da separação de Sandy e Lucas Lima, a atriz Bruna Guerin usou as redes sociais, nesta quarta-feira (27), para negar qualquer relacionamento amoroso com o músico, descrito apenas como um amigo de trabalho.



'São 20 anos de uma carreira que tenho construído com tanto esforço e nunca havia sofrido uma onda de ódio tão grande causada por boatos mentirosos que a imprensa irresponsável tem reproduzido. Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho. Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais. Toda minha solidariedade e respeito à Sandy e ao Lucas nesse momento que estão passando', escreveu a atriz em publicação no Instagram.