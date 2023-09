Vídeo: Professor aplica prova com máscara de Batman e viraliza na web

Inspirado na luta de super-heróis contra o crime, um professor de direito penal resolver aplicar uma prova usando a máscara do Batman. A cena inusitada aconteceu em uma faculdade na cidade de Macapá, capital do Amapá. Publicado no TikTok por uma aluna, nesta quinta-feira (28), o vídeo viralizou e já conta com mais de 1,1 milhão de visualizações.



Os internautas, como sempre, entraram na brincadeira. "Na verdade ele é o Batman e vai de professor nos outros dias", disse uma seguidora. "Não tem nem como colar", comentou outra. Assista!