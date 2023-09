Kéfera retorna ao YouTube após 3 anos; assista

Após três anos desde o último vídeo, Kéfera Buchmann está de volta ao Youtube. Durante o tempo em que ficou afastada, a influenciadora focou na carreira de atriz. Esteve no elenco da novela "Espelho da Vida", na TV Globo, além de estrelar produções para a Netflix, como "Ninguém Tá Olhando".



"Estou com uma paz de espírito enorme para falar que posso ser as duas coisas: influenciadora e atriz. E uma coisa não anula a outra", disse na reestréia do canal. Considerada uma das primeiras youtubers de sucesso do Brasil, Kéfera promete lançar vídeos novos todas às quintas-feiras. "Estava descansando minha imagem", brincou.

Kéfera retorna ao YouTube após 3 anos



