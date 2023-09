Kleber Bambam diz ser "muito mais conhecido" que Juliette Freire

Kleber Bambam, vencedor da 1ª edição do Big Brother Brasil, da TV Globo, fez a declaração polêmica nesta sexta-feira (29), no programa 'Fofocalizando' do SBT. Bambam garantiu ser mais famoso que Juelitte Freire, campeã da 21ª edição do reality.



“O Bambam é mais conhecido que a Juliette, muito mais. Se você for em dez prédios e perguntar pra dez porteiros eu te garanto que três sabem quem é ela e sete não. Se você for em dez frentistas, em posto de gasolina, e se ela for sozinha, te garanto que dois sabem quem é ela e oito não”, declarou Bambam, ao 'Fofocalizando'.



Além disso, o ex-BBB também questionou o título de Juliette, ao apontar que Gil do Vigor tinha sido o verdadeiro campeão do BBB 21. "Eu estava torcendo para o Gil do Vigor ganhar o Big Brother. A imagem do Gil do Vigor é maior do que da Juliette eu acho, com a publicidade. Ele foi o campeão do Big Brother, não foi a Juliette. Na popularidade ele ganhou o Big Brother. Lá no Big Brother ela ganhou, mas na popularidade esse cara ganhou", afirmou Bambam.



Na sequência, Kleber Bambam voltou alfinetar Juliette reafirmando que Gil é maior do que ela. "A Juliette foi um fenômeno na rede social. Eu acho que hoje ela não está nesse momento todo, mas ela é grande queira ou não queira, ela tem 30 milhões de seguidores, ok", completouoex-brother.