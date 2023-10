Climão na Grande Rio: Paolla Oliveira se recusa a tirar fotos com Deolane Bezerra

Não é raro haver desentendimentos entre beldades no mundo do carnaval. Dessa vez, a polêmica envolve a atriz Paolla Oliveira e a influenciadora Deolane Bezerra, que participaram de ensaio na quadra da Acadêmicos do Grande Rio, no último sábado (30).



De acordo com o colunista Daniel Nascimento, do Terra, Paolla, que é rainha de bateria da agremiação, teria se recusado a tirar fotos com Deolane por não querer ter o nome associado às diversas polêmicas nas quais a influenciadora esteve envolvida.



Ainda segundo o jornalista, durante o evento, os olhos da mídia estavam todos voltados para Deolane, que foi apresentada como destaque da escola a convite de Thainá Oliveira, filha do presidente de honra da Grande Rio. Tanta atenção teria causado incômodo em Paolla Oliveira. O fato é que nenhum registro das duas juntas foi divulgado na imprensa.