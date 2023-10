Após vídeo comprometedor, esposa de Kayky Brito volta sozinha para Curitiba

A jornalista Tamara Dalcanale, esposa de Kayky Brito, voltou sozinha para Curitiba nesta segunda-feira (2), um dia após vídeo em que o ator é flagrado flertando com outra mulher ter sido divulgado no programa Domingo Espetacular, da TV Record. Registradas momentos antes do atropelamento, imagens mostram Kayky tentando beijar a moça e, em seguida, fazendo um gesto como se pedisse o número do telefone dela. Na ocasião, Bruno de Luca aparece tentando conter o amigo.



A ida de Tamara para Curitiba, onde vive com os filhos, chamou a atenção dos internautas, que levantaram dúvidas sobre uma possível crise conjugal. Contribuiu para as suspeitas o fato de Sandra e Sthefany Brito, mãe e irmã de Kayky, comemorarem a alta hospitalar do ator, na última sexta-feira (29), sem que Tamara fosse ao menos mencionada. Kayky foi atropelado no dia 2 de setembro, na Barra da Tijuca. Após passar 27 dias internado, continuará a recuperação na casa dos pais no Rio de Janeiro.

Exclusivo: o #DomingoEspetacular obteve imagens do ator Kayky Brito antes do acidente e mostram que ele e o ator Bruno de Luca conversaram com as mulheres que foram ouvidas pela reportagem do programa e deram seus depoimentos sobre o acontecimento.#DomingoEspetacular #RecordTV pic.twitter.com/8sn1LAP5Le — Gabriel Menezes (@briel_menezes) October 1, 2023