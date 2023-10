Joana Sanz não vai mais se separar de Daniel Alves

A modelo Joana Sanz interrompeu o processo de divórcio com o jogador Daniel Alves, preso na Espanha desde o dia 20 de janeiro acusado de estupro. Segundo informações do programa “TardeAR”, da rede de televisão espanhola Telecinco, Joana alegou não querer abandonar o marido em um momento tão complicado.



A modelo não só teria desistido da separação, como também estaria decidida em voltar a morar na residência do casal, em Barcelona. Em junho, Joana já havia revelado, em entrevista à revista Vanitatis, que acreditava na inocência do marido.