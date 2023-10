Tá rolando? Yasmin Brunet fala sobre boatos de romance com Luan Santana

A modelo Yasmin Brunet se pronunciou sobre os rumores de estar vivendo um romance com Luan Santana. No último sábado (30), ela foi flagrada assistindo ao show do cantor em local privilegiado, o que deu ainda mais força aos boatos. Em entrevista à revista Quem, divulgada nesta terça-feira (3), Yasmin negou qualquer envolvimento amoroso com o cantor. "Ele é amigo! Mas acho super engraçado. As pessoas não podem ver homem e mulher juntos que shippam. É muito doido!", comentou.



A modelo também explicou que é amiga de Bruna Santana, irmã de Luan. Neste fim de semana, elas foram juntas à apresentação do cantor no rodeio de Jaguariúna, no interior de São Paulo, onde acabou ocorrendo o flagra que aumentou as suspeitas dos fãs. "Parece que não pode existir amizade entre homem e mulher. Mas, sinceramente, eu acho divertido, porque não está rolando nada", revelou a modelo.