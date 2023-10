Vídeo: Jojo Todynho dispara contra Cariúcha; 'Burra que me dá ódio'

Jojo Todynho usou o Instagram, nesta-quarta-feira(4), para criticar a postura da funkeira Cariúcha em A Fazenda 2023. A cantora soltou o verbo contra a rival, que está sofrendo enorme rejeição nas redes sociais por conta de polêmicas no reality show da Record.



"A Cariúcha foi pro reality pra ser estereotipada com tudo que as pessoas gostam de dizer sobre a mulher preta: favelada, sem conteúdo... Tudo que é de ruim eles querem envolver pessoas pretas. E a Cariúcha, burra que me dá ódio, foi pra reafirmar isso."



Jojo prosseguiu: "Ela vai sair, mas vai sair como exemplo para todas as pessoas que acham que podem sobressair sobre os outros com maldades, com mentiras, e que não vai dar nada. Só que a vida dá voltas. Às vezes, o karma pode até demorar, mas ele também pode vir de jatinho". Assista!

