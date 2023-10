Gusttavo Lima joga sinuca em boteco e surpreende fãs; assista

Por essa os clientes do bar Macgyver, em Goiânia, não esperavam. Na noite desta terça-feira (3), o cantor sertanejo Gusttavo Lima decidiu parar no local e jogar sinuca com os frequentadores. Segundo testemunhas, o local ficou tão cheio que a rua precisou ser fechada. O 'Embaixador', além de arriscar algumas tacadas, aproveitou o tempo para tomar cerveja e tirar fotos com fãs. As informações são do Portal G1. Assista!

Gusttavo Lima: primeiro nos faz acreditar que tirou a barba e depois transforma o bar de Goiânia em seu próprio campeonato de sinuca! Alguém segura esse homem? pic.twitter.com/3TqKLx2Y6i — SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) October 4, 2023