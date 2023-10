Vídeo: Luísa Sonza revela motivo de ter anunciado traição em rede nacional

Nesta quinta-feira (5), em videocast com a jornalista Foquinha, Luísa Sonza falou sobre os motivos de ter anunciado em rede nacional a traição do ex-namorado, o influenciador Chico Moedas. Após fazer a revelação ao vivo no programa Mais Você, da TV Globo, no dia 20 de setembro, a cantora foi acusada de usar a exposição do caso como estratégia de marketing para divulgar seu novo álbum “Escândalo Íntimo”.



"Eu fico abismada com a capacidade das pessoas de achar que isso possa ser algo que eu planejei ou que eu gostaria pra mim. Jamais seria algo planejado”, disse Luiza, negando que tenha usado a situação para fazer publicidade. “Tava tudo bem, eu não precisava de marketing nenhum, já era o álbum mais escutado da história, já era número um, já era tudo”.



Em relação à escolha de revelar a traição em rede nacional, Luísa explicou: “Antes de tudo eu fiquei muitos dias sem saber o que fazer, fizemos um milhão de reuniões. Meu maior medo era ser de novo colocada como culpada de alguma coisa. Ficar quieta numa situação dessa, já era posto que eu seria atacada. Eu já estava sendo atacada de novo por uma coisa que as pessoas não sabiam a história (...) Daí a decisão pra me proteger. Eu até falo isso no texto, pra me proteger. Eu vou ser a protagonista da minha narrativa”, afirmou. Assista!

