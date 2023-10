O ator Cauã Reymond passou por uma saia-justa, nesta quinta-feira (5), durante participação no programa Mais Você, da TV Globo. Em determinado momento, a apresentadora da atração, Ana Maria Braga, tentou levantar a blusa do famoso, que ficou visivelmente sem graça. "Não, Ana! Tô com vergonha. Minha filha não deixa", reagiu Cauã constrangido.



Mas a comunicadora não se deu por vencida. "O Brasil tá pedindo", disse aos risos. Diante da insistência, o ator deixou que Ana passasse a mão em seu "tanquinho", mas por cima da blusa. "Gente, é tudo aquilo, ollha!", revelou a apresentadora. Assista!

Ana Maria tenta levantar blusa de Cauã Reymond e viraliza na web



Crédito: Reprodução TV Globo pic.twitter.com/5QVYb6vD5g — Jornal Meia Hora (@meiahora) October 5, 2023