Bem-vinda, Mavie! Filha de Bruna Biancardi e Neymar deve nascer nas próximas horas

A filha da influenciadora Bruna Biancardi e do jogador Neymar está prestes a nascer. Segundo o colunista Leo Dias, a futura mamãe deu entrada em um hospital em São Paulo na tarde desta quinta-feira (5). O jornalista divulgou que a bolsa rompeu e Bianca já está em trabalho de parto. A previsão é que o nascimento aconteça nas próximas horas. Neymar, que mora na Arábia Saudita, onde joga pelo clube Al-Hilal, deve pousar no Brasil amanhã. Com tempo de viagem estimado em cerca de 22 horas, é grande a possibilidade do craque chegar após o nascimento da filha.