Vídeo: Maraísa é pedida em casamento durante show

Na noite desta quinta-feira (5), o empresário Fernando Mocó pediu Maraisa em casamento em pleno show da cantora e de sua irmã, Maiara, em Palmas, no aniversário de 35 anos do estado do Tocantins. O momento romântico, porém, foi ofuscado por um tiroteio durante a apresentação. Um adolescente de 17 anos morreu e outras 11 pessoas ficaram feridas. A dupla teve que deixar o palco às pressas, mas ambas passam bem. A vítima foi identificado como Ruan Gomes da Silva. Os feridos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte e Hospital Geral de Palmas (HGP).



Confira a nota da equipe das cantoras:



"Na madrugada de hoje (6 de outubro), a dupla Maiara & Maraisa se apresentou na Praça dos Girassóis, em Palmas, no aniversário de 35 anos do estado do Tocantins. Uma festa linda para celebrar, mas infelizmente a cena de violência e uso de arma de fogo se repetiu, colocando milhares de pessoas em risco. A dupla estava no palco há 01h15, quando teve de ser retirada, isso aconteceu por volta das 03h da madrugada. Ainda não temos informações oficiais sobre vítimas, quanto a dupla e produção, felizmente ninguém se feriu. Em tom de indignação, as irmãs desabafam: 'É muito triste presenciar cenas como essas. Um risco para quem está balhando, como nós e nossa equipe, e principalmente, para as pessoas que saíram de casa para se divertir e ficam tão vulneráveis'."



Momento romântico



Antes das lamentáveis cenas de violência, o momento romântico surpreendeu os fãs de Maraísa. Aproveitando a presença do pai da cantora, Fernando subiu no palco e, diante do público, pediu a mão da sertaneja em casamento. "Vou fazer o pedido aqui agora para o meu sogro. Sogro, você deixa eu casar com ela, com a Maraisa?". O empresário recebeu um "sim" como resposta e, logo em seguida, começou a fazer uma serenata para a amada. Assista!

Maraísa é pedida em casamento durante show



Crédito: Reprodução Redes Socias pic.twitter.com/3kHvAAP3hI — Jornal Meia Hora (@meiahora) October 6, 2023