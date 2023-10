Vídeo: Blogueirinha provoca Luísa Sonza; 'Deve estar morrendo de raiva'

Nesta sexta-feira (6), a influenciadora Blogueirinha usou o Instagram para provocar a cantora Luísa Sonza. Logo após anunciar Anitta como próxima convidada do programa "De Frente com Blogueirinha", na próxima quarta-feira (11), a entrevistadora publicou um vídeo alfinetando a dona do hit "Chico". "Agora cá entre nós, gente. Quem deve estar morrendo de raiva é a Luisa, né? Porque cancelou o programa de última hora e eu não fiquei correndo atrás. Obviamente já bateram pra ela que a Anitta vai”, disse aos risos.

Blogueirinha provoca Luísa Sonza; 'Deve estar morrendo de raiva'



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/iC5srydNry — Jornal Meia Hora (@meiahora) October 6, 2023

A treta entre as famosas começou quando Luísa, em meio à repercussão do anúncio do fim de seu namoro com Chico Moedas, cancelou a participação no programa da Blogueirinha que aconteceria em 25 de setembro. Na ocasião, alegou imprevistos na agenda. Porém, no dia em que estaria com a influenciadora, a cantora publicou no Instagram uma foto de biquíni na piscina. "O imprevisto era ficar na piscina, Luísa? Odeio gente mentirosa. Fala na minha cara e fala a verdade. Não fica inventando desculpinhas, não. Porque a verdade sempre aparece. Se não tá afim, fala na minha cara!", comentou Blogueirinha na época.