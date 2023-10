A Fazenda: Jenny Miranda dispara contra Márcia Fu; 'Quando você jogava eu nem tinha nascido'

O dia não está sendo fácil para Márcia Fu em A Fazenda. Nesta sexta-feira (6), a ex-jogadora de vôlei se envolveu em discussões com outros três participantes: Jenny Miranda, Kamila Simioni e Shayan Haghbin.



Tudo começou após uma gravação para o programa Hora do Faro. Márcia ficou irritada e começou a bater boca com Shayan. "Você não é tão bonzinho assim, você sabe que não é". "O que eu fiz para você?", perguntou o peão. "Eu falei que eu não te suportava? Fala a verdade", indagou a ex-jogadora. Foi então que Simioni decidiu intervir: "Mas você falou". Márcia reagiu: "Tomara que esteja gravado, eu tô doida pra você ver". Ao que a empresária retrucou: "Deixa de ser dissimulada, a verdade é uma só".



Márcia Fu também discutiu com Jenny Miranda. Após se desentenderem, a ex-atleta disparou: "Gente, eu não posso falar nada do passado dessa pessoa porque eu não a conheço. Mas Jenny não deixou barato: "Nem eu te conhecia. Quando você jogava eu nem tinha nascido". Veja as tretas!

Em conversa com Márcia, Shay permaneceu afirmando que continuará a tratando bem e a respeitando mesmo estando decepcionado com a atitude dela.

Já faz alguns dias que Shay sabe das coisas que ela fala pelas suas costas porém mesmo assim ele nunca a desrespeitou.#AFazenda… pic.twitter.com/z5W3KYZmfQ — Shayan Haghbin (@shayhaghbin) October 6, 2023 Simioni para Márcia Fu: "Você deixa de ser dissimulada! Você é leva e trás!" EITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BRASIL! #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/W3V8fxO17X — Natan Corrêa (@natancrr) October 6, 2023