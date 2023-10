A Fazenda: Jenny Miranda toca o sino e pede para deixar o programa

Na noite desta segunda-feira (9), a influenciadora Jenny Miranda tocou o sino e pediu para deixar o reality show "A Fazenda 15", da TV Record. O momento não foi mostrado no programa, mas a própria Jenny confessou o ocorrido em conversa com os peões, que insistiram para ela refletir melhor sobre a decisão e conversar com a psicóloga da atração. A influenciadora então reconsiderou e voltou para a sede.

Na sequência, em conversa com Alicia X e Lily Nobre, Jenny falou sobre a saudade que sente do filho Enrico, de cinco anos. "Tô com saudades de casa. Tô preocupada com o Enrico. Se ele está me vendo. Se ele tá sabendo que estou aqui. Se ele acha que eu abandonei ele", desabafou. Assista!