Vídeo: Com look ousado, Anitta grava clipe com Dennis DJ no Rio

Na tarde desta terça-feira (10), Anitta e Dennis DJ foram aos Arcos da Lapa, um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, para gravar cenas do videoclipe de uma das músicas feitas em parceria pela dupla. A cantora escolheu um look ousado, no estilo punk rock, para realizar as filmagens.

Nas redes sociais, o DJ revelou que a colaboração renderá pelo menos dois novos lançamentos, um previsto para novembro e outro para dezembro. Ambas em português, as faixas foram gravadas em agosto no estúdio que fica na casa do DJ, no Rio. Assista!