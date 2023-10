Vídeo: Kayky Brito fala pela primeira vez após atropelamento

Nesta terça-feira (10), Kayky Brito se pronunciou pela primeira vez após ser atropelado no dia 2 de setembro, na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Em vídeo no Instagram, o ator agradeceu o apoio de fãs, familiares, dos bombeiros e do motorista que o socorreu logo após o acidente. A esposa Tamara Dancanale e o amigo Bruno de Luca, que o acompanhava no momento do acidente, não foram citados.



Kayky falou também sobre sequelas do atropelamento. "Lado direito (do corpo) um pouco afetado, mas eu estou aqui falando. Estou andando até! Está tudo bem, vamo que vamo", comemorou. O ator recebeu alta hospitalar no dia 29 de setembro. Assista!