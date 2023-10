Motorista que atropelou Kayky Brito mostra carro novo comprado com dinheiro de vaquinha

Nesta quarta-feira (11), Diones Coelho da Silva, motorista que atropelou o ator Kayky Brito, mostrou nas redes sociais o carro novo que comprou por meio de uma vaquinha virtual. Seguidores se solidarizaram com Diones, que precisou parar de trabalhar devido aos estragos no veículo que conduzia no momento do acidente, em 2 de setembro. Ele afirmou que irá voltar ao serviço nos aplicativos e agora em uma categoria melhor.

O modelo escolhido foi uma Nissan Kicks 2024, que custa a partir de R$ 112 mil. A vaquinha arrecadou mais de R$ 150 mil. "Essa é a surpresa que falei. Gratidão a Deus e a cada um de vocês que contribuiu para tornar isso possível (...) Hoje estou pegando o novo carro para poder trabalhar em uma categoria melhor nos aplicativos e poder aumentar a minha renda mensal. Rodar menos horas também pela categoria que irei trabalhar. Mais uma vez, gratidão a todos", afirmou. Assista!