Blogueirinha solta indireta para Sonza em entrevista com Anitta; assista!

Sempre debochada, Blogueirinha soltou uma indireta para a cantora Luísa Sonza durante entrevista com Anitta, na noite desta quarta-feira (11). Aparentemente ainda irritada por Luísa ter cancelado a participação em seu programa no mês passado, a influenciadora fez questão de perguntar se Anitta faria uma música com o nome de um namorado. A alfinetada pode ser entendida como uma referência à música criada para Chico Moedas, ex-namorado com quem Luísa terminou após expor traição em rede nacional.



“Eu não faria, mas não julgo quem faz. Pelo amor de Deus! Conquistei tantas coisas sozinha para dar uma música com o nome de um fulano que nem sei o que vai fazer comigo amanhã”, respondeu Anitta aos risos, durante participação no programa "De Frente com Blogueirinha". Assista!

Bloguerinha solta indireta para Sonza em entrevista com Anitta



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/i9C9gpv6hI — Jornal Meia Hora (@meiahora) October 12, 2023