Fê Paes Leme divulga reação dos amigos ao revelar gravidez; assista

Nesta segunda-feira (16), a atriz Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para mostrar a reação dos amigos no momento em que revelou estar grávida do empresário Victor Sampaio. Entre os colegas que se emocionaram com a notícia estavam Fernanda Rodrigues, Gio Ewbank, Bruno Gagliasso, João Vicente de Castro, Preta Gil e Alice Wegmann. “O tempo parou para meus amigos olharem a minha barriga. Quantas reações lindas, emocionadas e cheias de amor de quem esteve ao meu lado desde sempre e pra sempre. Amamos vocês”, escreveu Fernanda na legenda do vídeo que publicou no Instagram. Assista!